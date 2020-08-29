رياضة | ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضربة قوية للزمالك قبل مواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق الزمالك ضربة قوية قبل مواجهة إنبي غدا الأحد، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ23 للبطولة المصرية.

وتأكد غياب حازم إمام، ظهير الزمالك الأيمن، عن مباراة فريقه أمام إنبي غدا الأحد؛ بداعي الإصابة.

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وكان حازم، قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه الماضية أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بفوز ذئاب الجبل بهدفين مقابل هدف.

ويخضع حازم إمام لأشعة خلال الساعات المقبلة، لتحديد فترة غيابه عن التدريبات الجماعية.

ويلتقي الزمالك بإنبي، مساء غد الأحد، ضمن الجولة 23 بالدوري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي.