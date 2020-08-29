رياضة | برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مصر يوفر فرصة معايشة لـ 10 لاعبين بأوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مصر يوفر فرصة معايشة لـ 10 لاعبين بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رسالة جديدة يبحث من خلالها المستثمرين في المجال الرياضي عن تقديم مواهب، لمضاعفة المحترفين المصريين بالخارج، من خلال برنامج اكتشاف المواهب "you are the star" المقرر انطلاقه في جميع محافظات مصر.

ويستهدف البرنامج من خلال التعاون مع اتحاد الميني فوتبول وشركة تسويق، الوصول إلى جميع المواهب في جميع المحافظات، والسعي بكل جهد لتحقيق حلمهم.

وقرر القائمون علي البرنامج الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية، وخبراء دوليين، توفير فرصة معايشة لـ10 لاعبين في أندية أوروبية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تذليل كل العقبات في الاحتراف.

ويضم المشروع ثلاث مراحل، الأولى هي تقييم جميع اللاعبين في المحافظات وفق معايير دولية تضعها لجنة خبراء أجانب، ثم الخضوع إلي اختبار أمام مسئولي أندية أوروبية، وبعض نجوم كرة القدم المصرية، والأخيرة، هي انتقاء 4 فرق تتنافس عبر برنامج سيذاع تليفزيونيا، لاختيار أفضل اللاعبين من خلال تصويت الجمهور، وتقييم لجنة الخبراء الأجانب.