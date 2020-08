رياضة | برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مصر يوفر فرصة معايشة لـ 10 لاعبين بأوروبا

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برنامج جديد لاكتشاف المواهب في مصر يوفر فرصة معايشة لـ 10 لاعبين بأوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رسالة جديدة يبحث من خلالها المستثمرين في المجال الرياضي عن تقديم مواهب، لمضاعفة المحترفين المصريين بالخارج، من خلال برنامج اكتشاف المواهب "you are the star" المقرر انطلاقه في جميع محافظات مصر.

ويستهدف البرنامج من خلال التعاون مع اتحاد الميني فوتبول وشركة تسويق، الوصول إلى جميع المواهب في جميع المحافظات، والسعي بكل جهد لتحقيق حلمهم.

وقرر القائمون علي البرنامج الذي يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة المصرية، وخبراء دوليين، توفير فرصة معايشة لـ10 لاعبين في أندية أوروبية لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تذليل كل العقبات في الاحتراف.

ويضم المشروع ثلاث مراحل، الأولى هي تقييم جميع اللاعبين في المحافظات وفق معايير دولية تضعها لجنة خبراء أجانب، ثم الخضوع إلي اختبار أمام مسئولي أندية أوروبية، وبعض نجوم كرة القدم المصرية، والأخيرة، هي انتقاء 4 فرق تتنافس عبر برنامج سيذاع تليفزيونيا، لاختيار أفضل اللاعبين من خلال تصويت الجمهور، وتقييم لجنة الخبراء الأجانب.