رياضة | تشيلسي ينقض على نجم ميلان

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشيلسي ينقض على نجم ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن تشيلسي يخطط لتعزيز وتدعيم مركز حراسة المرمى في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك في ظل عدم إقتناع فرانك لامبارد المدير الفني للبلوز بالحارس الإسباني كيبا أريزابالاجا.

وأكدت صحيفة ديلي ستار البريطانية أن الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى ميلان الإيطالي دخل أجندة النادي اللندني في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن دوناروما لا يعتبر الحارس الوحيد الذي ضمن أجندة البلوز، حيث تم طرح العديد من الأسماء على رأسها يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني وأندريه أونانا حارس مرمى آياكس الهولندي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن دوناروما البالغ من العمر 21 عامًا إنضم إلى ميلان في 2013 وتم تصعيده للفريق الأول في 2015 وخاض مع النادي الإيطالي حتى الآن 203 مباراة وأن عقده ينتهي في 2021.