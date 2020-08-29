رياضة | الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحصل على توقيع بديل رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح مسؤولو النادي الأهلي، ملف ضم البوركينابي ايريك تراوري مهاجم بيراميدز لتدعيم هجوم الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الأهلي يُفاوض بيراميدز لضم ايريك تراوري

ويسعى مسؤولو النادي الأهلي، للتعاقد مع ايريك تراوري لتعويض رحيل رمضان صبحي لاعب هيدرسيفيلد الإنجليزي، والذي رفض التوقيع للأحمر مُجدداً بعد انتهاء إعارته للفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.

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من جانبه تدرس إدارة الأهلي إرسال عرض رسمي لبيراميدز لشراء ايريك مقابل 2 مليون دولار.

ويرى مسئولو الأهلي أن تراوري هو أكثر اللاعبين القادرين على تعويض رحيل رمضان صبحي لما يمتلكه من قدرات فنية وبدنية كبيرة تؤهله لسد العجز الهجومي الناتج عن رحيل الجناح الدولي لمنتخب مصر.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الأهلي، حصلوا على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، وهي المرة الثانية التي يقدم اللاعب فيها على التوقيع للفريق الأحمر، حيث وقع اللاعب في المرة الأولى في عهد عصام سراج مدير التعاقدات السابق، كما وقع مؤخرًا مع أمير توفيق مدير التعاقدات الحالي.