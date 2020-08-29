رياضة | 3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 أشياء يستفيد بها مانشستر سيتي في حالة تعاقده مع ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه في حالة تعاقد مانشستر سيتي الإنجليزي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية فإن النادي الإنجليزي سيستفيد من صفقة البرغوث الأرجنتيني في 3 جوانب.

وأفادت التقارير الصحفية بأن أول هذه الجوانب ستكون تقدمه للمركز السابع أو السادس من حيث بيع القمصان مع العلم أنه يتواجد في المركز العاشر في الوقت الحالي.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ثاني جانب ستتجاوز فيه مجموعة سيتي المالكة لمانشستر سيتي الإنجليزي حاجز الخمس مليار دولار قيمة تجارية في حالة التعاقد مع البرغوث الأرجنتيني.

وأكدت التقارير الصحفية أن ثالث جانب فإنه من المتوقع زيادة متابعي المان سيتي على مواقع التواصل الإجتماعي بواقع 2 مليون متابع خلال الثماني والأربعين الأولى من الإعلان عن الصفقة ومضاعفة هذا الرقم بعد سنة.