رياضة | 3 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 3 نجوم يقتربون من الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد أصبح على أعتاب التخلي عن ثلاثة من نجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية وذلك في ظل رغبة مسئولي الملكي في تقليص قائمة الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن الكولومبي خيمس روردريجيز أصبح على بعد خطوة واحدة من الإنتقال إلى إيفرتون بعد أن توصل لإتفاق مع مسئولي النادي الإنجليزي.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رودريجيز سيوقع على عقد تبلغ مدته 3 مواسم وراتب يبلغ قدره 4.5 مليون سنويًا ومتبقي فقط توصل الناديين لإتفاق حول سعر النجم الكولومبي، حيث يرغب ريال مدريد في الحصول على 25 مليون يورو.

وألمحت صحيفة آس الإسبانية أن إبراهيم دياز سينتقل إلى صفوف ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة ولكن لم يتم التعرف بعد ما إذا كان سيكون هناك بند خيار الشراء في عقده أم لا.

وأفادت إذاعة كوبي الإسبانية بأن الشاب أوسكار رودريجيز نجم خط وسط ريال مدريد سينضم إلى أشبيلية مقابل 15 مليون يورو وسيمتلك ريال مدريد حق رفض العرض الأول مع 25% من بطاقة رودريجيز.