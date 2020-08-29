رياضة | تشكيل بيراميدز لمواجهة أسوان

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز لمواجهة أسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة أسوان في الدوري الممتاز مساء اليوم.

ويحل بيراميدز ضيفا على الإنتاج الحربي في السادسة من مساء اليوم، على استاد الشرطة بالعباسية، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي

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خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراوري

فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.