رياضة | حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الأهلي لخطف جوهرة المقاولون بعد التألق أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مسئولو المقاولون العرب، حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن تفاوض النادي الأهلى للتعاقد مع محمد مجلى صانع ألعاب الفريق بعد تألقه فى المباريات الأخيرة، خاصة مباراة الزمالك الأخيرة.

وأكد مسئولو الذئاب، أن الأهلى تربطه علاقة جيدة بالمقاولون ولو هناك عرض رسمى لدخل الفريق الأحمر فى مفاوضات مباشرة مع الإدارة مثلما حدث فى صفقة انتقال طاهر محمد طاهر.

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وتابع مسئولو المقاولون العرب، أن إدارة المقاولون ترحب برحيل لاعبي الفريق وبيعهم بالطرق الشرعية وليس بمحاولات وكلاء اللاعبين والتى تحدث حاليا.

ويسعى المقاولون لخطف المركز الثانى فى الدورى أو الحفاظ على فرص الفريق فى التواجد بالمربع الذهبى لضمان المشاركة فى البطولات القارية فى الموسم المقبل.