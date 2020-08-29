رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي أمام أرسنال بالدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول الأساسي أمام أرسنال بالدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه أرسنال بعد قليل فى بطولة الدرع الخيرية والتي شهدا تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح أساسيا. ومن المقرر أن تقام المباراة يبن الفريقين اليوم السبت فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وجاءت تشكيلة ليفربول الرسمية كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: أليسون بيكر خط الدفاع: فان دايك، جوميز، روبيرتسون، ويليامز. خط الدفاع: ميلنر، فينالدوم، فابينهو. خط الهجوم: صلاح، ماني، فيرمينو.

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