رياضة | النني أساسيًا.. أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر النني أساسيًا.. أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول في نهائي كأس الدرع الخيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الاسباني ارتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الرسمي الذي سيواجه نادي ليفربول بعد قليل على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى بطولة الدرع الخيرية.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة.

وشهدت التشكيلة الرسمي لنادي أرسنال التي جاءت كالتالي تواجد لاعب منتخبنا الوطني محمد النني أساسيا:

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حراسة المرمي: لينو.

خط الدفاع: بيرلين، دافيد لويز، تريني، هولدينج.

خط الوسط: محمد النني، تشاكا، ساكا.

خط الهجوم: أوباميانج، نكيتا، نيلز.