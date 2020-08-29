رياضة | أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أتلتيكو مدريد ينقض على مهاجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التعاقد مع لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً لصحيفة " أس " فإن ألروخيبلانكوس يستهدف التعاقد مع مهاجم البلوغرانا من أجل تدعيم خط الهجوم الموسم المقبل بعد اقتراب رحيل دييغو كوستا.

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ويراقب دييغو سيميوني المدير الفني لاتلتيكو اخر مستجدات المهاجم الاوروغوياني مع برشلونة، حيث يستهدف المدرب الأرجنتيني التوقيع مع سواريز مهاجم في صفقة إنتقال حر.

وبات سواريز خارج حسابات المدير الفني الهولندي رونالد كومان، وذلك على هامش المشروع الجديد الذي ينوي النادي إقامته، بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن لويس سواريز قد لاقي إهتمام كبير من نادي أياكس أمستردام، حيث قدم النادي الهولندي عرض بقيمه 15 مليون يورو من أجل تعاقد مع مهاجم البلوغرانا، وهو ما تم رفضه من مسئولي النادي الكتالوني.