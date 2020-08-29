رياضة | الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة

كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يخطط لخطف صفقة بيراميدز المُنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي الأهلي للحصول على خدمات أيوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني، والذي فسخ عقده مع ناديه الصيني مؤخرًا، وأصبح يحق له التوقيع لأي نادٍ بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي بيراميدز اقترب من ضم اللاعب، ليدخل النادي الأهلي في صراع الحصول على خدمات المغربي، حيث أجرى مسئولو الأحمر اتصالات مكثفة مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.

كما أجرى الأهلي محاولاته مع وكيل اللاعب في الساعات الماضية، لحسم الصفقة للقلعة الحمراء، لحاجة الأهلي لمهاجم سوبر.

جدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس الأهلي يقود خط المفاوضات مع الكعبي ووكيله بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها مع اللاعب وتعطيل مفاوضات بيراميدز.