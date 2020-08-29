شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواصل نتائجه الجيدة ويفوز على الإنتاج الحربي بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش فوزًا مهمًا على نظيره طلائع الجيش، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف المباراة الوحيد نجم الطلائع المتألق في الفترة الأخيرة كريم طارق من تسديدة رائعة بيسراه في الدقيقة 71، ليضمن لفريقه نقاط المباراة.

بتلك النتيجة واصل فريق طلائع الجيش نتائجه الجيدة، حيث لم يخسر منذ استئناف الدوري وقفز عدة مراكز ليستقر في المركز التاسع برصيد 25 نقطة، وعلى العكس تماما واصل الإنتاج الحربي نتائجه السيئة ولم ينتصر في أي مباراة بعد عودة الدوري وتجمد رصيده عند النقطة 24 في المركز الحادي عشر.