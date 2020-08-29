شكرا لقرائتكم خبر عن «يد» السيدات بالزمالك يهزم سموحة 36-26 في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم إبراهيم، المدير الفني، على فريق سموحة، اليوم السبت، بنتيجة «36-26»، بصالة مركز شباب ميت عقبة، ضمن مباريات الدوري لعمومي سيدات موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.
ورفض الجهاز الفني للفريق منح اللاعبات راحه غدا من التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة بالبطولة.
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