شكرا لقرائتكم خبر عن «يد» السيدات بالزمالك يهزم سموحة 36-26 في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك، بقيادة قاسم إبراهيم، المدير الفني، على فريق سموحة، اليوم السبت، بنتيجة «36-26»، بصالة مركز شباب ميت عقبة، ضمن مباريات الدوري لعمومي سيدات موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ورفض الجهاز الفني للفريق منح اللاعبات راحه غدا من التدريبات استعدادا للمباريات المقبلة بالبطولة.