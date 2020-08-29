نهاية الشوط الأول: ليفربول (0)-(1) أرسنال.. بطولة الدرع الخيرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي فريقا أرسنال وليفربول، في مباراة تجمع الفريقين في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب ويمبلي، على بطولة كأس الدرع الخيرية. تشكيل أرسنال: حراسة المرمى: مارتينيز. الدفاع: بيلليرين- ديفيد لوبيز- هولدينج- مايتلاند. الوسط: تيريني- محمد النني- شاكا. الهجوم: ساكا- أوباميانج- نيكيتاه. تشكيل ليفربول: حراسة المرمى: أليسون. الدفاع: فان دايك- جوميز- ويليامز- روبيرتسون. الوسط: فينالدوم- فابينيو- ميلنر. الهجوم: ماني- فيرمينو- محمد صلاح. Advertisements أبرز أحداث اللقاء بداية المباراة د7: هدف أول لفريق ليفربول يحرزه فان دايك والحكم يلغيه بداعي التسلل د12: جووووووووووول أوبامينج يحرز الهدف الأول لأرسنال من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء د35: ضغط متواصل من ليفربول يقابله دفاع مستميت من أرسنال نهاية الشوط الأول الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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