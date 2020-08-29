شكرا لقرائتكم جوارديولا مهدد بالغياب عن تحضيرات الموسم الجديد بسبب الحجر الصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بات الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي مهددًا بالغياب عن تحضيرات الموسم الجديد، حيث سيُطلب منه الدخول في الحجر الصحي عند عودته إلى المملكة البريطانية المتحدة بعد السفر إلى برشلونة، مما يثير الشكوك على إمكانية قيادة الفريق في بداية الموسم التحضيري لمانشستر سيتي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الانجليزية، أن جوارديولا حاليا يتواجد في كاتالونيا مسقط رأسه، مما يعني انه وفقًا لإرشادات البريطانية سيضطر إلى عزل نفسه لمدة 14 يومًا عندما يعود إلى مدينة مانشستر.
وأشارت إلى انه حتى لو عاد جوارديولا إلى المملكة المتحدة اليوم فلن يتمكن من العودة إلى مجمع تدريبات السيتي حتى 11 سبتمبر على أقرب تقدير.
كما لن يعود الجزء الأكبر من لاعبي الفريق الأول في السيتي إلى التدريبات التمهيدية للموسم الجديد حتى الأسبوع التالي بسبب مشاركتهم في المباريات مع منتخبات بلادهم.
كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا مهدد بالغياب عن تحضيرات الموسم الجديد بسبب الحجر الصحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.