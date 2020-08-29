شكرا لقرائتكم أزمة الطيران تلغى معسكر منتخب مصر فى أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد إلغاء معسكر المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، فى شهر أكتوبر المقبل رغم اعتماد الكاف الأجندة الدولية للمنتخبات مؤخرا والتى تتضمن توقفا دوليا للفراعنة فى أكتوبر المقبل، ويأتى إلغاء المعسكر فى ظل رغبة البدرى فى خوض مباراة ودية خلال التوقف المقبل لتجربة اللاعبين حيث لم يتجمع لاعبو المنتخب منذ فترة طويلة وتحديدا منذ نوفمبر 2019.

وباءت محاولات المنتخب فى التوصل لاتفاق مع أحد المنتخبات الافريقية لخوض مباراة ودية فى القاهرة بالفشل، فى ظل ظروف الطيران الحالية وعدم عودة حركة الطيران للعمل بقوتها الكاملة، فضلا عن الاجراءات المتبعة للحد من فيروس كورونا وهو ما يصعب من إستقدام منتخب افريقى لمواجهته، بجانب صعوبة انضمام المحترفين فى شهر أكتوبر المقبل لنفس الأسباب.