شكرا لقرائتكم الطلائع يهزم الإنتاج الحربى بهدف كريم طارق ويصعد للمركز التاسع بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح طلائع الجيش فى تحقيق فوز ثمين على نظيره الانتاج الحربى بهدف دون رد سجله كريم طارق فى اللقاء الذى أقيم على ستاد الاهلى والسلام ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ، وبذلك يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

بينما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 محتلا المركز الحادى عشر بعدما لعب 22 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً ولديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر .

شهد الشوط الأول محاولات هجومية من الانتاج الحربى كان أبرزها إنفراد الموريتانى أمادو نياس والذى تصدى له محمد بسام حارس الطلائع بتألق وفى نفس الدقيقة تصدى محمد بسام لرأسية محمد رجب مهاجم الانتاج ليحافظ على نظافة شباكه .

فيما بدأ طلائع الجيش بشكل مغاير حيث نشط الفريق هجومياً ونجح كريم طارق فى ترجمة هذه الانتفاضة لهدف فى الدقيقة 71 بتمريرة سحرية من كابوريا وأحمد سمير ، وهو الهدف الثالث لكريم طارق هذا الموسم ، وفى الدقيقة الاخيرة أهدر ناصر منسى فرصة تسجيل الهدف الثانى للطلائع من إنفراد بالحارس أحمد يحيى ، وأشهر حكم اللقاء جهاد جريشة الكارت الأصفر مرتين من نصيب محمد عادل لاعب الانتاج وعمرو السيسى لاعب الطلائع.

وبدأ مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى المباراة بتشكيل مكون من :"أحمد يحيى ومحمد شوقى غريب وأحمد صابر ومحمود البدرى وأحمد شديد قناوى ومحمد عادل ومحمد بازوكا ومامادو انياس وعبد الرحمن أسامة وكريم لا لا ومحمد رجب".

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وجلس على دكة البدلاء كل من :"عامر عامر وأحمد دويدار وإبراهيم عبد الخالق وعلى فتحى وباسم مرسى والسيد الشبراوى وعلاء سلامة ومحمود عادل ومحمد فييرا".

وبدأ عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من :"محمد بسام وأبو المجد بوشا وعاصم صلاح وعلى الفيل وخالد سطوحى وعمرو السيسى ومهند لاشين وكريم طارق وأحمد كابوريا وعبد الرحمن زولا وناصر منسى".

وجلس على دكة البدلاء كل من :"محمد ناصف وأحمد داوودا وعمرو جمال ومصطفى محمود وأبو بكر ديارا وكيفين موهيرى وأحمد سمير ومحمد شحاته ومحمد سمير سعد".

17 مباراة جمعت الانتاج والطلائع في مسابقة الدوري، حقق الطلائع الفوز فى 5 لقاءات بينما فاز الانتاج فى 4 مواجهات، وتعادلا في 8 مباريات، سجل طلائع الجيش 16 هدفا مقابل 16 هدفا للإنتاج الحربى.

الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، صلاح أمين برصيد 4 أهداف، منها 3 بقميص الإنتاج الحربي، وهدف لطلائع الجيش، في حين هداف الطلائع الليبيري ويلييم جيبور برصيد 3 أهداف.