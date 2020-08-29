بعد هجومه على رئيس الوزراء.. مرتضى منصور يتراجع: ’’سوء تفاهم‘‘

كتب: ضياء السقا

اعتذر المستشار مرتضى منصور، عن هجومه على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بسبب عدم حضوره بسبب عدم تلبيته لدعوة رئيس الزمالك بحضور افتتاح عدد من المشروعات داخل مقر النادي.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قال رئيس الزمالك: «لدي رسالة عتاب ومحبة لرئيس الوزراء بسبب عدم حضوره النادي».

وتابع: «الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أوضح لي أنه جاء بالنيابة عنه وأن رئيس الوزراء في مهمة بالإسكندرية».

وأضاف: «أكن كل الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء على المجهود الذي يبذله وأتمنى أن يقوم بزيارة للنادي عقب إنهاء أعماله، لأن أعضاء الجمعية العمومية ينتظرون زيارته باعتباره ابنًا من أبناء النادي».

وفي سياق متصل، أوضحت مصادر داخل نادى الزمالك لـ"اليوم السابع"، أن مرتضى منصور وجه الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لإنابته الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضور افتتاح منشآت النادى، بسبب وجود رئيس الوزراء في نفس التوقيت بالإسكندرية استعدادا لافتتاح بعض المشروعات القومية، ما يصعب معه حضور افتتاح منشآت الزمالك، وأكدت المصادر تفهم مسئولي الزمالك الأمر مقدمين الشكر لرئيس الوزراء.

وأعلن رئيس الزمالك، أنه كان يتمنى حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الافتتاحات بعد توجيه الدعوة له، إلا أنه أناب وزير الرياضة للحضور بدلا منه، فضلا عن صفته وزيراً للرياضة وأن رئيس الوزراء موجود بالإسكندرية لافتتاح مشروعات قومية.

وأبدى مرتضى امتنانه لحضور وزير الرياضة افتتاح منشآت الزمالك، وأنه لم يكن يعلم بوجود رئيس الوزراء في الإسكندرية استعدادا لافتتاح بعض المشروعات.

تصدر هاشتاج "#مرتضي_يهين_رئيس_الوزراء"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بعد هجومه على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة بسبب عدم تلبيته لدعوة رئيس الزمالك بحضور افتتاح عدد من المشروعات داخل مقر النادي.

وقال مرتضى في كلمة أمام أعضاء النادي، موجها حديثه لرئيس الوزراء: "أنت مين يا مصطفى يا مدبولي.. حضرتك كنت لاعباً في الزمالك يوماً ما عندما كنت نائباً لرئيس النادي، كنت تحصل على راتبك من خزينة النادي، لماذا لم تحضر؟ ولا حتى لم تعتذر عن الحضور؟ إحنا زعلانين بجد".

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وأضاف منصور: "لم تعتذر للنادي والأعضاء والجماهير ومجلس الإدارة.. من حقنا نزعل والجماهير تزعل منك"، متابعا: "إزاى نبعت لك دعوة وما تجيش تحضر أو ترد عليها أو تبعت بوكيه ورد حتى".

وتابع رئيس الزمالك: "لقد فرضت علينا استكمال الدوري بالعافية والإرهاب حتى نواجه الأهلي في الدوري ونخسر، وبالتالي يرد خسارة أبوظبي، لكننا فزنا، وبعد ذلك قرروا الغاء المسحات الطبية، اذا القصة ليست دوري".

بعد ذلك هاجم رئيس الزمالك، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي حضر الافتتاح قائلا: "حضرتك اتفضل روح احنا مش عاوزين حد لإننا زعلانين من اللي حصل".

وخلال كلمته أخبر أمن النادي مرتضي منصور بأن وزير الرياضة لا يزال متواجد فرد:" أنا قلتله روح جايي ليه..أيه اللى رجع الوزير تاني".

من جانبه تدخل وزير الشباب والرياضة أثناء هجوم رئيس الزمالك على رئيس الوزراء وقام بتهدئته، بينما أكد مرتضى منصور استيائه وأعضاء النادي مما حدث.

واستكمل مرتضى منصور حديثه بعد تدخل الوزير قائلا: "كان يجب أن أوجه العتاب لرئيس الوزراء، لم أقم بإهانته، أكن له الاحترام والتقدير، وزير الرياضة قال أنه جاء نيابة عن رئيس الوزراء الذي يتواجد في الاسكندرية".

واختتم: "كان يجب أن يوضح وزير الشباب والرياضة أنه جاء ممثلاً عن رئيس مجلس الوزراء، الجميع في النادي حزين، لا أتكلم باسمي لكن باسم الأعضاء والجماهير، أنتظر رئيس مجلس الوزراء بعد عودته للقاهرة لزيارة النادي لكي يصالح الجماهير".