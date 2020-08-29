بث مباشر بدون تقطيع.. ليفربول × أرسنال (صلاح والنني أساسيان)

كتب: ضياء السقا

يواجه ليفربول، نظيره أرسنال في كأس الدرع الخيرية، التي تقام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن في غياب الجماهير بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وعادةً ما تكون مباراة الدرع الخيرية بمثابة رفع الستار عن موسم الدوري الإنجليزي الجديد، حيث يتم ذلك قبل أسابيع فقط من بداية البريميرليج.

وهزم الجانرز تشيلسي 2-1 في نهائي كأس إنجلترا في 1 أغسطس بعد أن تأخر في البداية 1-0 بفضل هدف كريستيان بوليسيتش، وسجل بيير إيميريك أوباميانج ثنائية ليمنح فريقه الفوز.

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وأنهى ليفربول الموسم المنصرم في المركز الأول للمرة الأولى منذ 1990 بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي.

ليفربول فاز 15 مرة بالدرع الخيرية، وفاز باللقب آخر مرة في عام 2006 بفوزه 2-1 على كارديف على ملعب الألفية، كما يتعادل آرسنال مع الريدز بحصوله على 15 لقباً من البطولة.

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