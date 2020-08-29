شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون يطيرون إلى الغردقة استعداداً لمباراة الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، إلى مطار القاهرة الدولى قبل قليل، للسفر إلى مدينة الغردقة، حيث يستعد ذئاب الجبل لمواجهة نادى الجونة، فى مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، ويطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة العروض القوية بالمسابقة بعد الفوز فى الجولة الماضية على نادى الزمالك بهدفين مقابل هدف فى لقاء مثير حتى الثوانى الأخيرة.



المقاولون



لاعبو المقاولون

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ويستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب خدمات لاعبه معروف يوسف، والذى غاب عن مباراة المقاولون الماضية بسبب البند الذى وضعه نادى الزمالك فى بند الإعارة، فى مباراة ذئاب الجبل المقبلة أمام الجونة، والتى تقام غداً الأحد على ملعب الأخير.

من جهته، كشف المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، كواليس إصابة طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق، والمنضم حديثاً إلى النادى الأهلى، والذى ابتعد عن المشاركة مع المقاولون منذ استئناف النشاط الكروى بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية.

وقال عادل فى تصريحات لـ "تلفزيون الخليج 365"، هناك الكثير من الحديث عن طاهر محمد طاهر، رغم أن اللاعب شارك فى مباراة أسوان الودية، قبل استئناف الدورى، وسيعود إلى الفريق خلال 48 ساعة فور استكمال تأهيله، وسيلعب مع المقاولون لأنه عقده لا يزال مستمراً حتى نهاية الموسم.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 40 نقطة، حصدها أبناء عماد النحاس من 22 مباراة، حيث فازوا فى 12 لقاء وتعادلوا فى 4 أخرى وتلقوا الهزيمة فى 6 مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 19 آخرين.