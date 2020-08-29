جون أنطوى يقود هجوم بيراميدز أمام أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادى بيراميدز تشكيله الذى يخوض به مباراة أسوان في الدورى الممتاز مساء اليوم، ويحل بيراميدز ضيفا على تماسيح النيل في السادسة من مساء اليوم، على استاد الشرطة بالعباسية، في إطار منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى. وجاء التشكيل المختار على النحو التالى: وجاء التشكيل المختار على النحو التالى: حراسة المرمى: أحمد الشناوى خط الدفاع: على جبر - عبد الله بكرى - رجب بكار - محمد حمدى Advertisements خط الوسط: محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - عمر جابر- نبيل عماد دونجا خط الهجوم: جون أنطوى ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: مهدي سليمان - محمود حمادة - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - إسلام عيسى - محمد فتحي - عمر العيوني - محمد عطوة - إيريك تراورى، فيما خرج من قائمة المباراة، طارق طه والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن. ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

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