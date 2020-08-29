شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. المحاكم سر تسمية الزمالك بالمختلط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسس نادى الزمالك فى يناير عام 1911 على يد البلجيكى جورج مرزباخ، قبل أن يتغير اسمه إلى نادى المختلط عام 1913، وفى 1941 أطلق عليه اسم الملك فاروق الأول وأصبح يعرف باسم نادى فاروق الأول، وبعد ثورة 23 يوليو غُيِّر اسم النادى مرة أخرى إلى اسمه الحالى وهو نادى الزمالك .

فى عام 1913، انتقل النادى إلى مقره الثانى عند تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس فى موقع مبانى (مصلحة الشهر العقارى ودار القضاء العالى) وتغير اسمه إلى نادى القاهرة الدولى الرياضى، الذى ترجم إلى نادى القاهرة المختلط أو المختلط نسبة إلى المحاكم المختلطة والتى كان أحد أفرادها "سعد زغلول" رائد الحركة الوطنية المصرية.

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أما فى عام 1917 حاول أعضاء مصريون تشكيل مجلس مصرى للنادى، لكن رئيس النادى البلجيكى بيانكى والسكرتير البلجيكى شودوي، رئيس النادى، منع عقد اجتماعات الأعضاء العامة للسنوات القليلة المقبلة، وكان الحل بزيادة عدد الأعضاء من المصريين لتكون لهم الغلبة عند عقد الجمعية العمومية.

تم انتخاب أول مجلس مصرى لنادى الزمالك مكون من محمد بدر رئيسًا، ومصطفى حسن نائبًا للرئيس، وإبراهيم علام أمينًا عامًا ونيكولا أركاجى ومحمود بسيونى وحسين فوزى وعبدو الجبلاوي.

فى عام 1923، تم تشكيل مجلس جديد برئاسة الجنرال محمد حيدر باشا وزير الحربية المصري، وفى عام 1924 انتقل النادى للمرة الثالثة إلى موقع على الضفة الغربية لنهر النيل، وغرب جزيرة الجزيرة (المعروف أيضًا باسم جزيرة الزمالك) يشغل مسرح البالون الموقع حاليًا.