نيفيل: أعتقد أن ميسي يريد العمل مع غوارديولا

السبت 29 أغسطس 2020

استبعد اللاعب السابق غاري ​نيفيل​ انضمام نادي مانشستر يونايتد إلى سباق التعاقد مع نجم برشلونة ليونيل ميسي.



وقال نيفيل: "فكرة أن يخسر برشلونة هذا اللاعب وأنه لن ينهي مسيرته هناك تبدو غير معقولة بالنسبة لي. هل هو حقا يريد المغادرة؟ ربما".

وأضاف "ولكن عندما يأتي وقت الحسم ويقابل الرئيس والمجلس وكل شخص يقف في طريقه، أعتقد أنه سينتهي به الأمر بالبقاء. ولكن إذا كان سيأتي إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، أعتقد أنه سيأتي للعمل مع المدرب بيب ​غوارديولا​".