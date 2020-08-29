- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بينوتو يعلق على مستوى فيراري الكارثي في بلجيكا والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
تحدث مدير فريق فيراري الايطالي، ماتيا بينوتو عقب مستوى السكوديريا الكارثي في تجارب سباق جائزة بلجيكا الكبرى الحرة، المرحلة السابعة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان.
وقال بينوتو:" نحن كفريق نكافح في سباق بلجيكا لجعل الإطارات تعمل، لكننا نفتقر للتماسك عند الكبح أو التسارع، لا يوجد أداء جيد شامل للسيارة".
واضاف بينوتو:" أعتقد أنه نفس الموقف في كلتا السيارتين، لذلك لا يتعلق الأمر بالسائق". "هذه ليست إمكانيات سيارتنا الحقيقية. لذا نعم أمامنا العمل الكثير للتأقلم".
كانت هذه تفاصيل خبر بينوتو يعلق على مستوى فيراري الكارثي في بلجيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.