بينوتو يعلق على مستوى فيراري الكارثي في بلجيكا

السبت 29 أغسطس 2020

تحدث مدير فريق ​فيراري الايطالي​، ​ماتيا بينوتو​ عقب مستوى ​السكوديريا​ الكارثي في تجارب ​سباق جائزة بلجيكا الكبرى​ الحرة، المرحلة السابعة ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا وان.



وقال بينوتو:" نحن كفريق نكافح في سباق بلجيكا لجعل الإطارات تعمل، لكننا نفتقر للتماسك عند الكبح أو التسارع، لا يوجد أداء جيد شامل للسيارة".

واضاف بينوتو:" أعتقد أنه نفس الموقف في كلتا السيارتين، لذلك لا يتعلق الأمر بالسائق". "هذه ليست إمكانيات سيارتنا الحقيقية. لذا نعم أمامنا العمل الكثير للتأقلم".