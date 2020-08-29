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شكرا لقرائتكم خبر عن مارتينيز: أريد أن أكون حارس ارسنال الأساسي والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
حث الحارس إميليانو مارتينيز نادي أرسنال على مكافأته على عقد من "المعاناة" من خلال جعله حارس المرمى الأول بدلا من بيرند لينو.
وقال مارتينيز: "لقد كان هذا أفضل عام في حياتي المهنية، لكن ليس من السهل تحقيق أحلامك. وصلت إلى أرسنال في عام 2010، وذهبت خمس فترات على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى واحدة أخرى مع أكسفورد".
وأضاف: "بصراحة لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي. لقد وجدت صعوبة في ذلك، وعانيت أكثر مما ينبغي. آخر فترة إعارة، في ريدينغ، كانت تلك التي استمتعت بها كثيرًا. ولكن يمكنني الآن أن أقول إن كل الجهود كانت مجدية".
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