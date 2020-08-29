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شكرا لقرائتكم خبر عن تشابي ألونسو: ميسي يحتاج شيء مختلف والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
تحدث نجم وسط اسبانيا السابق، تشابي الونسو عن تطورات قضية نجم فريق برشلونة الاسباني، الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يقترب من مغادرة البلوغرانا في الايام القادمة.
وقال تشابي ألونسو:"أعتقد أن ميسي يتبع شعورا ما، لقد توصل إلى إستنتاج مفاده أنه حاليا يحتاج إلى شيء مختلف، شيء جديد يعيد إليه الشعور بمتعة كرة القدم".
واضاف الونسو:"في اللحظة التي سيرتدي فيها ميسي قميصا آخرا، ستنتهي كل التكهنات، وقتها الشيء الذي لم نتوقع حصوله، لم يعد كذلك وستصبح الامور حقيقية".
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