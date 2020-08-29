تشابي ألونسو: ميسي يحتاج شيء مختلف

السبت 29 أغسطس 2020

تحدث نجم وسط ​اسبانيا​ السابق، ​تشابي الونسو​ عن تطورات قضية نجم ​فريق برشلونة الاسباني​، الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي الذي يقترب من مغادرة البلوغرانا في الايام القادمة.



وقال تشابي ألونسو:"أعتقد أن ميسي يتبع شعورا ما، لقد توصل إلى إستنتاج مفاده أنه حاليا يحتاج إلى شيء مختلف، شيء جديد يعيد إليه الشعور بمتعة كرة القدم".

واضاف الونسو:"في اللحظة التي سيرتدي فيها ميسي قميصا آخرا، ستنتهي كل التكهنات، وقتها الشيء الذي لم نتوقع حصوله، لم يعد كذلك وستصبح الامور حقيقية".