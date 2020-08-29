شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يزور طبيب القلب قبل مشواره الشاق مع البرشا والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 كشفت التقارير الصحافية الهولندية أن المدير الفني الجديد لفريق ​برشلونة​ الاسباني، ​رونالد كومان​ عاد الى ​كتالونيا​ بعد زيارته لطبيب القلب الخاص به في ​هولندا​، فقد عاد كومان إلى برشلونة مساء الجمعة ليكون جاهزاً لعودة باقي اللاعبين الى تدريبات ​البلوغرانا​.

وسرعان ما تواجد صباح اليوم السبت كومان في المدينة الرياضية، وإجتمع مع كل من ​رامون بلانيس​ السكرتير الرياضي للبارشا وعدد من القييمين في ​الفريق الكتالوني​، وذلك من أجل بدء العمل على تشكيلة الفريق للموسم المقبل، ومراجعة اسماء المغادرين والقادمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كومان يزور طبيب القلب قبل مشواره الشاق مع البرشا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.