فيكتويا ازارينكا بطلة سينسيناتي 2020

السبت 29 أغسطس 2020

احرزت لاعبة ​التنس​ البيلاروسية فيكتويا ​ازارينكا​ لقب بطولة ​سينسيناتي​ الدولية للسيدات لعام 2020 التي تعد من ابرز ​بطولات الماسترز​ وذلك بعد إنسحاب اليابانية ​ناعومي اوساكا​ قبل انطلاق المباراة بسبب الأصابة التي تعرضت لها في اوتار الركبة.



وكانت ازارينكا​ قد حسمت التأهل لنهائي ​سينسيناتي بفوزها على منافستها البريطانية جوانا ​كونتا​ بنتيجة مجموعتين لمجموعة واحدة وبواقع 6 - 4 و4 - 6 و1 - 6، وهو أول نهائي كبير لها منذ ميامي 2016.

يذكر ان اوساكا تخطت ميرتنز في نصف النهائي بعد ان كانت قد قررت الانسحاب قبل ان تعود في قرارها في اللحظات الاخيرة لتكمل البطولة وتصل الى النهائي.