الامارات | أوساكا تنسحب من نهائي "تنس سينسيناتي" بسبب الإصابة

شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا تنسحب من نهائي "تنس سينسيناتي" بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اليابانية ناومي اوساكا انسحابها من المبارة النهائية لدورة سينسيناتي لكرة المضرب، إحدى دورات البريمير الإلزامية لدى السيدات، المقررة اليوم امام البلاروسية فيكتوريا أزارنكا. ونقل الحساب الرسمي للدورة على تويتر عن اوساكا قولها "أنا آسفة جدا لانسحابي بسبب الاصابة. تعرضت لاصابة في عضلة الفخذ الايسر امس في شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية ولم أتعاف كما تمنيت خلال الامسية". وتابعت "لقد كان اسبوعا مؤثرا وأريد أن أشكر الجميع للدعم الكبير". وأعلن منظمو الدورة فوز ازارنكا المصنفة 59 عالميا باللقب بعد انسحاب اليابانية.

ولم توضح اوساكا (22 عاما) ما إذا ستشارك في بطولة "فلاشينغ ميدوز"، إحدى البطولات الاربع الكبرى التي حققت لقبها عام 2018، والتي تنطلق الاثنين. وكانت المصنفة عاشرة عالميا حسمت مباراة الدور نصف النهائي أمس، التي لم تكن تريد خوضها في بادىء الامر لصالحها بفوزها على البلجيكية ايليز مرتنز، لتضرب موعدا مع ازارنكا الفائزة على البريطانية جوهانا كونتا.

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