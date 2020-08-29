الامارات | الشارقة يعلن التعاقد مع البرازيلي جوناثاس لموسمين

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شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يعلن التعاقد مع البرازيلي جوناثاس لموسمين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة اليوم على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «توتير» تعاقده مع المهاجم البرازيلي جوناثاس كريستيان، والذي يبلغ من العمر 31 سنة.
وكشف النادي عن أن التعاقد تم مع اللاعب البرازيلي لموسمين، ويأتي في إطار مساعي النادي لتعزيز خط الهجوم، خاصة في ظل افتقاد الفريق لمهاجم صريح، وهو ما ظهر خلال المباريات الودية الأخيرة.
ويراهن الشارقة بشدة على جوثنان، ليشكل قوة هجومية مع البرازيلي كورنادو، ومواطنهما الآخر كايو لوكاس في الموسم الجديد.
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