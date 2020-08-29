شكرا لقرائتكم خبر عن الدرع الخيرية: محمد صلاح يقود هجوم ليفربول.. و«النني» أساسيًا مع أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال، ويورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي، على بطولة كأس الدرع الخيرية. وجاء تشكيل أرسنال كالتالي: حراسة المرمى: مارتينيز. الدفاع: بيلليرين- ديفيد لوبيز- هولدينج- مايتلاند. الوسط: تيريني- محمد النني- شاكا. الهجوم: ساكا- أوباميانج- نيكيتاه. فيما جاء تشكيل ليفربول على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون. Advertisements الدفاع: فان دايك- جوميز- ويليامز- روبيرتسون. الوسط: فينالدوم- فابينيو- ميلنر. الهجوم: ماني- فيرمينو- محمد صلاح. الوضع في مصر

اصابات 98,062

تعافي 69,612

وفيات 5,342

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