شكرا لقرائتكم خبر عن «الخماسية» تحيل 10 أسماء للجنة الانضباط: «مرتضى» و«أمير» و«القيعي» في القائمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، ستعقد اجتماعًا هامًا، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة والتحقيق في المذكرات المقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية ولجان الاتحاد المختلفة ضد من أساؤوا مؤخرًا في حق الاتحاد ولجانه.

ووصلت لجنة الانضباط بالاتحاد عدد من المذكرات مقدمة من أعضاء اللجنة الخماسية وعدد من اللجان على رأسهم لجنة الحكام بمذكرات ضد مسؤولين بالأندية خرجوا عن النص مؤخرًا.

وأوضح المصدر أن قائمة تضم 10 أسماء أحيلت للجنة الانضباط بالاتحاد وتنظر اللجنة في أمرهم يوم الاثنين المقبل تضم:

١- مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

٢- فرج عامر رئيس نادي سموحة

٣- سمير حلبية رئيس النادي المصري

٤- طارق يحيى رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك

٥- عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي

٦- سعيد لطفي مستشار الناشئين بنادي الزمالك

٧- خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي

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٨- طارق العشري المدير الفني للنادي المصري

٩- طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري

١٠- أمير مرتضى منصور المشرف على الكرة بنادي الزمالك

وكشف المصدر أن لجنة الانضباط مقدم لها أسطوانات مدمجة لبرامج تليفزيونية ومداخلات هاتفية بها تجاوز في حق الاتحاد وبعض لجانه وستشاهدها اللجنة لإيقاف أي تجاوز.