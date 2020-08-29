شكرا لقرائتكم خبر عن «كهربا» ينتظم في برنامجه التأهيلي استعدادًا لعودته من الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم محمود عبدالمنعم «كهربا»، لاعب الأهلي، في برنامجه التأهيلي الذي وضعه له النادي من أجل الاستعداد للعودة للمشاركة قريبًا مع الفريق.

وكان «كهربا» قد تعرض للإيقاف عقب أحداث مباراة السوبر المصري، فيما ينتظر أن يعود للمشاركة بعد نهاية الإيقاف بداية من الجولة 26 من الدوري الممتاز، وهي التي سيخوض فيها الأهلي مباراة قوية أمام الإسماعيلي.

ويلتقي النادي الأهلي، الليلة، في تمام الثامنة والنصف مساء، بالنادي المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن الجولة 23 من الدوري الممتاز.