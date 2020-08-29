شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عودة حسين الشحات لتدريبات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب اللاعب حسين الشحات من العودة للتدريبات في النادي الأهلي بعد خضوعه لعملية الفتاق، إذ من المنتظر أن يخضع لمسحة فيروس كورونا خلال الساعات القادمة تمهيدًا لعودته.
ومن المنتظر أن يبدأ «الشحات» برنامجه التأهيلي استعدادًا لعودته للمشاركة مع الشياطين الحمر انطلاقًا من يوم الاثنين القادم.
ويأتي ذلك في ظل حصول الفريق على راحة سلبية، غدًا الأحد، عقب مباراة المصري، المقرر أن تقام الليلة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ستاد برج العرب.
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