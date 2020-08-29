شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يطلب 3 صفقات جديدة لتدعيم الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادي الأهلي، على تدعيم الفريق بـ3 صفقات جديدة في الموسم الجديد، لحل أزمة النقص في بعض المراكز.

وأبلغ المدير الفنى لجنة التخطيط بحاجة الفريق إلى مدافع جديد يستطيع الظهور بمستوى جيد ويكون جاهز للمشاركة في أي وقت، بجانب البحث عن لاعب يعوض رحيل رمضان صبحي، الذي إنتهت علاقتة بالنادي مؤخرا، فضلًا عن البحث عن مهاجم سوبر يستطيع حل أزمة التهديف التي يعانى منها الفريق منذ فترة وباتت صداع في رأس «فايلر».

ويواجه الأهلى نظيره المصري، مساء اليوم السبت، في الجولة ال23 لبطولة الدوري الممتاز، والتى يبحث خلالها الأهلى عن مواصلة الانتصارات للاقتراب من حسم الدوري.