بارلور: على ارسنال أن يبيع لاكازيت لتمويل صفقاته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

أعرب اللاعب السابق راي بارلور عن اعتقاده بأن نادي ​أرسنال​ يجب أن يستفيد من المهاجم الفرنسي ألكسندر ​لاكازيت​ لتمويل الانتقالات الصيفية.

Advertisements

وقال بارلور: "أعتقد أن لاكازيت سيرحل. تنظر إلى المهاجمين الذين لديهم، ليس هناك الكثير في الحقيقة. لديهم بيير إيمريك ​أوباميانغ​، ولكن لن تحصل على ما تريد منه، لأن حاليًا لم يتبق سوى عام واحد على إنتهاء عقده مع النادي".

وأضاف: "لذا من المحتمل أن يكون لاكازيت هو من سيرحل. أعرف أن يوفنتوس ربما كان مهتمًا بشرائه".