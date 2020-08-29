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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بارلور: على ارسنال أن يبيع لاكازيت لتمويل صفقاته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
أعرب اللاعب السابق راي بارلور عن اعتقاده بأن نادي أرسنال يجب أن يستفيد من المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لتمويل الانتقالات الصيفية.
وقال بارلور: "أعتقد أن لاكازيت سيرحل. تنظر إلى المهاجمين الذين لديهم، ليس هناك الكثير في الحقيقة. لديهم بيير إيمريك أوباميانغ، ولكن لن تحصل على ما تريد منه، لأن حاليًا لم يتبق سوى عام واحد على إنتهاء عقده مع النادي".
وأضاف: "لذا من المحتمل أن يكون لاكازيت هو من سيرحل. أعرف أن يوفنتوس ربما كان مهتمًا بشرائه".
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