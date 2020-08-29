روبرتسون: نريد تحقيق كأس الدرع الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

كشف لاعب نادي ​ليفربول​ الانكليزي ​أندي روبرتسون​ عن رغبته لتحقيق ​كأس الدرع الخيرية​ عندما يواجه نظيره آرسنال.

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ونشر موقع ليفربول الرسمي تصريحات روبرتسون التي اتت على الشكل التالي: "العام الماضي كنا في ويمبيلي وحقق مانشستر سيتي جميع البطولات المحلية وكنا في المركز الثاني آنذاك".

وأضاف: "نحن الآن في كأس الدرع كأبطال ونريد أن نبدأ الموسم بشكل صحيح ونحقق اللقب الذي لم نحصل عليه العام الماضي".

واختتم: "منذ اليوم الذي عدنا فيه، ونحن نستعد لذلك ونأمل أن نكون قد بذلنا ما يكفي في هذا الوقت القصير للحصول على اللياقة الكافية، واستعادة الإيقاع، نأمل أن نتمكن من القيام بما يكفي لإنجاز المهمة، ووضع أيدينا على هذا الكأس".