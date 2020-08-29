كومان يزور طبيب القلب قبل مشواره الشاق مع البرشا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

كشفت التقارير الصحافية الهولندية أن المدير الفني الجديد لفريق ​برشلونة​ الاسباني، ​رونالد كومان​ عاد الى ​كتالونيا​ بعد زيارته لطبيب القلب الخاص به في ​هولندا​، فقد عاد كومان إلى برشلونة مساء الجمعة ليكون جاهزاً لعودة باقي اللاعبين الى تدريبات ​البلوغرانا​.

وسرعان ما تواجد صباح اليوم السبت كومان في المدينة الرياضية، وإجتمع مع كل من ​رامون بلانيس​ السكرتير الرياضي للبارشا وعدد من القييمين في ​الفريق الكتالوني​، وذلك من أجل بدء العمل على تشكيلة الفريق للموسم المقبل، ومراجعة اسماء المغادرين والقادمين.