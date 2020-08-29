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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كومان يزور طبيب القلب قبل مشواره الشاق مع البرشا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
كشفت التقارير الصحافية الهولندية أن المدير الفني الجديد لفريق برشلونة الاسباني، رونالد كومان عاد الى كتالونيا بعد زيارته لطبيب القلب الخاص به في هولندا، فقد عاد كومان إلى برشلونة مساء الجمعة ليكون جاهزاً لعودة باقي اللاعبين الى تدريبات البلوغرانا.
وسرعان ما تواجد صباح اليوم السبت كومان في المدينة الرياضية، وإجتمع مع كل من رامون بلانيس السكرتير الرياضي للبارشا وعدد من القييمين في الفريق الكتالوني، وذلك من أجل بدء العمل على تشكيلة الفريق للموسم المقبل، ومراجعة اسماء المغادرين والقادمين.
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