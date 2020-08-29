صراع مثير بين ليفربول وآرسنال على لقب الدرع الخيرية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، مواجهة نارية أمام نظيره آرسنال، اليوم السبت، على ملعب "ويمبلى" بالعاصمة البريطانية "لندن"، فى قمة كأس الدرع الخيرية. يخوض آرسنال مواجهة الدرع الخيرية، في افتتاح منافسات الموسم الكري الجديد في إنجلترا، بعد تتويجه بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الفوز على تشيلسي في المباراة النهائية للبطولة 2-1. ويغيب عن ليفربول فى لقاء اليوم، القائد جوردان هندرسون، شيردان شاكيري، جويل ماتيب، وأليكس تشامبرلين، بداعى الإصابة، فيما تأكدت جاهزية الثنائي فيرجيل فان دايك، وهاري ويلسون، ولم يتحدد بعد مشاركة الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد. وخاض ليفربول مواجهتين إعداديتين قبل مباراة اليوم فى المعسكر الذى أقيم فى النمسا، حيث فاز على شتوتغارت الألماني 3-0، وتعادل أمام ريد بول سالزبورغ 2-2. وكان للمهاجم الشاب ريان بروستر نصيب الأسد من أهداف ليفربول الخمسة فى المبارتين، حيث سجل 3 أهداف. ومن المنتظر أن يقود الخط الهجومى لفريق ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، فيما لم يتضح الموقف النهائي لتواجد محمد الننى أساسياً مع آرسنال، والعائد من الإعارة من بشكتاش التركي، علماً بأنه نال إشادة من المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا.

