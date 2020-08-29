شكرا لقرائتكم المصرى ضد إنبي.. صالح جمعة يترقب المشاركة بعد 378 يوماً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المصرى ضد إنبي..



عاد صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى من جديد، إلى الحسابات الفنية لرينية فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، بعد أزمة كبيرة هددت بقاء اللاعب فى الأهلى، ولأول مرة يدخل صالح جمعة إلى القائمة الحمراء استعداداً للمشاركة أمام المصرى فى مباراة الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام فى تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب برج العرب، وذلك بعد غياب طويل تجاوز العام الكامل.

المصرى ضد إنبي..



آخر أهداف صالح جمعة بقميص النادى الأهلى كانت قبل 492 يوماً، وكانت فى شباك المصرى أيضاً بتاريخ 24 أبريل عام 2019، حيث شاك صالح فى فوز الأهلى بثنائية نظيفة، فى دورى الموسم الماضى.

منذ انتقال صالح جمعة للنادي الأهلي فى صيف 2015، قادماً من الدوري البرتغالي منهياً تجربة احترافية قصيرة، بعد صراع من القطبين على ضم اللاعب الموهوب، شارك صالح جمعة فى69 مباراة فقط مع الأهلي، ليس بسبب الإصابات أو ضعف المستوى، وإنما بسبب الخروج الدائم عن عادات القلعة الحمراء، إلا أنه تعهد بالالتزام من جديد وطلب فرصة ثانية.

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الظهور الأخير لصالح جمعة بقميص النادى الأهلي كان قبل أكثر من عام من الآن، وبالتحديد منذ 378 يوماً حيث شارك صالح فى مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر النسخة الماضية، والتي خسرها الأهلي بهدف نظيف قبل تولى رينيه فايلر المسئولية الفنية للقلعة الحمراء.

المصرى ضد إنبي..



صالح سجل مع الأهلي 12 هدفاً وصنع 13 آخرين، ويجيد اللعب تحت رأس الحربة وكذلك على الأطراف، وهو ما يؤهله لسد تلك الثغرة فى الفريق الأحمر فى ظل الغيابات التى ضربت الأهلي بسبب الإصابات، ويمكن أن يكون حلقة وصل جيدة بين الخطوط يمكن أن تفيد الفريق فى أفريقيا لامتلاكه الحلول الفنية بمهاراته المتميزة، ويبقى الدور الأكبر على صالح في إثبات صدق نواياه هذه المرة، بعدما بات مرشحاً للظهور في مباراة المصري بالجولة 23.