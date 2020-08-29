شكرا لقرائتكم المصري ضد الأهلى..حارس شاب فى قائمة الفريق البورسعيدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يتواجد الحارس الشاب إيهاب حسن توفيق العايدي في قائمة النادي المصري لمباراته المقررة مساء اليوم، السبت، في الدوري الممتاز لتعويض النقص العددي في مركز حراسة المرمى حيث أجرى اتحاد الكرة اختبار أجسام مضادة "رابيد تيست" للحارس الشاب وظهرت النتيجة سلبية ليكون متواجدا في المباراة بصورة طبيعية.

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أوضح الاتحاد أن المسحة أكدت إصابة ٥ من لاعبي المصري بالفيروس وبالتالي تم إخطار النادي باستبعادهم من مباراة الأهلي بصورة نهائية، موضحا أن اللقاء في موعده وبدون تأجيل.

يلتقي الأهلى مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز، ويرغب المارد الأحمر فى تحقيق الفوز لمواصلة رحلة حصد لقب الدورى، وفى المقابل يسعى المصرى لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم فى انتشاله من الأوضاع الصعبة التى يعيشها بالفترة الأخيرة.