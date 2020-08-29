شكرا لقرائتكم محمد رضوان يعقد جلسة تحفيزية فى قطاع الناشئين بالمقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادى المقاولون العرب، جلسة تحفيزية للأجهزة الفنية لفرق البراعم، على ملاعب النادى بالجبل الأخضر وفى بداية الاجتماع قدم رضوان كل الشكر للأجهزة عن الأداء فى الموسم الماضى والذى أسفر عن فوز الفرق ببطولة الصيد الماضية وأكد رضوان على ضرورة حماية أبناء النادى باتخاذ الاجراءات الطبية اللازمة للوقاية من كورونا، وشدد رضوان على منح النادى كل الاهتمام لقطاعات الناشئين فى الفترة المقبلة من أجل مواصلة تألقها وإخراج اللاعبين المميزين.

وأشار رضوان إلى الدور المنتظر من قطاع الناشئين بالنادى فى تدعيم الفريق الأول خاصة فى المرحلة الحالية، والتى تشهد احتياج الفريق للمزيد من الدعم والتطعيم بالعناصر المميزة مع ضغط المباريات وزيادة الاصابات.

فى سياق متصل، يسافر الفريق الأول لكرة القدم بقيادة عماد النحاس، اليوم السبت، إلى مدينة الغردقة، استعداداً لخوض مباراة الجولة 23 والتى تجمع ذئاب الجبل بفريق الجونة غدا الأحد على ملعب الأخير، وذلك بعد الفوز الثمين الذى حققه الفريق على نادى الزمالك فى الجولة الماضية، بهدفين مقابل هدف فى مباراة مثيرة حتى الثوانى الأخيرة.

ويطمح ذئاب الجبل إلى مواصلة العروض القوية، من أجل استعادة المركز الثانى بجدول المسابقة، والذى يهيمن عليه فريق بيراميدز برصيد 42 نقطة، ومن خلفه نادى الزمالك بنفس الرصيد، فيما يأتى المقاولون فى المركز الرابع.

Advertisements

فيما ناشد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولى اتحاد الكرة ولجنة المسابقات ضرورة إعادة النظر فى جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطر لخوض ثلاث مباريات فى 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع، وهو ما يستحيل تطبيقه فى ظل الإجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

وقال عضو مجلس المقاولون، فى تصريحات خاصة لليوم السابعَ، "الفريق اضطر لخوض مباراة الزمالك فى القاهرة، ليسافر بعدها إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الإسكندرية لمواجهة المصرى، فكيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر؟!.

وأضاف فتحى، لن تكون حتى هناك فرصة لجلسة استشفاء بعد المباراة التي يتم خوضها، رغم أننا سنسافر بالطائرة لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذه المباريات ستقضى على الفريق حتى فى الظروف الطبيعية لا يمكن للاعبين تحمل هذ الضغط.