شكرا لقرائتكم منتخب اليد ينهي الجزء الأول من برنامج الإعداد بالغردقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى منتخب كرة اليد اليوم الجزء الأول من الإعداد بمدينة الغردقة، حيث خاض المنتخب معسكر مغلق فى أحد منتجعات البحر الأحمر تضمنه تدريبات و جيمانزيوم بعد العودة من فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا .

خاض منتخب مصر لكرة اليد رحلة بحرية فى أحد شواطئ الغردقة خلال المعسكر استعدادا لبطولة كأس العالم مصر2021، المحدد لها الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري وأبدى اللاعبون والمدير الفنى الإسبانى إعجابهم الشديد بمدينة الغردقة وشواطئها المذهلة، وقام فريق منتخب كرة اليد بأنشطة بحرية مميزة خلال الرحلة.

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و قبل سفر المنتخب إلى معسكر الغردقة قام مسئولو إتحاد اليد برئاسة هشام نصر بتوقيع بروتوكول تعاون بين مستشفى وادى النيل لتحمل علاج الاعبين و أى اصابات فى بطولة كاس العالم 2021 التى تستضيفها مصر يناير القادم .

و أشار مؤمن صفا أمين صندوق الإتحاد بالبروتكول العلاجي وبتعاون رئيس اللجنة الطبية للمونديال حازم خميس في دعم منتخب اليد الذي يستعد للحدث العالمي الأبرز على الساحة الرياضة بمشاركة 32 دولة من دول العالم، وأكد أمين صندوق اليد حرص الاتحاد على الإجراءات الاحترازية التى شددت عليها وزارة الصحة حرصا على سلامة الجميع من الوباء.

ومن المقرر أن تجرى قرعة المونديال يوم 5 سبتمبر القادم تحت سفح الأهرامات بحضور كبار الشخصيات و مندوبو المنتخبات المشاركة .