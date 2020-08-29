شكرا لقرائتكم سليمان ومروان وصالح أوراق فايلر الرابحة في مباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يملك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أكثر من ورقة رابحة للدفع بها في مباراته ضد المصري الليلة حسب مُجريات اللقاء المقرر إقامته في الثامنة والنصف ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

فايلر ضم 21 لاعباً للمباراة ، وهم : محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر.

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وإستقر المدير لفني على التشكيل الذى سيخضو به اللقاء المُرتقب ، ويضم كلاً من :محمد الشناوى، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول وحمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة، أجاى وآليو بادجى.

وحال خوض المباراة بالتشكيل المتوقع السابق سيكون فايلر لديه عدة أوراق رابحة في مقدمتها ، وليد سليمان الذى غاب عن لقاء الجونة الأخير للأصابة ومروان محسن الذى حل بديلاً في مباراة الجونة وسجل هدفاً قاتلاً فاز به الأحمر ومعهما صالح جمعة الذى يظهر لأول مرة في قائمة رينيه فايلر منذ تولّي الأخير تدريب الفريق أواخر أغسطس الماضي.

ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 59 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثاني برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة بيراميدز ليبقي في المركز الثاني ويأتي بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول ، الخميس، بهدفين لهدف ، فيما يدخل المصري اللقاء وفي جعبته 21 نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.