اخبار الرياضه

استئناف الدوري الكولومبي الشهر المقبل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم استئناف الدوري الكولومبي الشهر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد إرنستو لوسينا وزير الكولومبي صباح السبت، أن دوري الأضواء لكرة القدم سيُستأنف الشهر المقبل بدون جماهير، وذلك بعد توقفه في مارس الماضي بسبب المستجد "كوفيد-19".

وقال لوسينا خلال بث تلفزيوني للرئيس الكولومبي إيفان دوكي: الخبر السار اليوم لكولومبيا هو أن الأسبوع الثالث من سبتمبر على أقصى تقدير ستعود كرة القدم. ستقام المباريات خلف أبواب مغلقة، وقد قلنا ذلك من البداية، لن يكون هناك جماهير.

وتقترب كولومبيا، التي ستنهي خمسة شهور من إجراءات العزل العام بنهاية هذا الشهر، من 600 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و 19 ألف وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استئناف الدوري الكولومبي الشهر المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا