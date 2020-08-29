شكرا لقرائتكم صحف إنجلترا: ميسي حسم مستقبله مع غوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الجمعة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني لكرة القدم كان قد أخبر بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، قبل أيام، برغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأضافت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية أن غوارديولا، الذي كان مدربا لميسي خلال أربعة أعوام في برشلونة، أخبر اللاعب بأنه سيتحدث مع ملاك نادي مانشستر سيتي بشأن إمكانية التعاقد معه.

وذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن هذا يشكل مؤشرا جديدا على أن مانشستر سيتي أقرب الأندية المرشحة للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر "33 عاما".

وأضاف التقرير أن فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، متواجد بالفعل في كاتالونيا، حيث يعتزم التحدث إلى جورجي والد ليونيل ميسي، خلال الأسبوع المقبل.