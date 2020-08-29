التشكيل الرسمي لكأس الدرع.. كلوب يدفع بالقوة الضاربة لليفربول.. وأرسنال يستعين بالنني لإيقاف خطورة صلاح

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به آرسنال، في مباراة كأس الدرع الخيرية، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، في الخامسة والنصف مساء اليوم.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي لليفربول.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: ويليامز، فان دايك، جوميز، روبرتسون

الوسط: فينالدوم، ميلنر، فابيينو

الهجوم: ساديو ماني، فيرمينو، محمد صلاح

على الجانب الأخر، أعلن مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال تشكيل فريقه.

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ويتواجد الدولي المصري محمد النني ضمن التشكيل الأساسي لآرسنال، في مباراته الأولى هذا الموسم، بعد العودة من نادي بشكتاش التركي بعد انتهاء فترة إعارته.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: بيليرين، لويز، تيرني، هولدينج

الوسط: ميتلاند، النني، تشاكا، ساكا

الهجوم: نيكيتاه، أوباميانج

وعادةً ما تكون مباراة الدرع الخيرية بمثابة رفع الستار عن موسم الدوري الإنجليزي الجديد، حيث يتم ذلك قبل أسابيع فقط من بداية البريميرليج.

وهزم الجانرز تشيلسي 2-1 في نهائي كأس إنجلترا في 1 أغسطس بعد أن تأخر في البداية 1-0 بفضل هدف كريستيان بوليسيتش، وسجل بيير إيميريك أوباميانج ثنائية ليمنح فريقه الفوز.

وأنهى ليفربول الموسم المنصرم في المركز الأول للمرة الأولى منذ 1990 بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي.

ليفربول فاز 15 مرة بالدرع الخيرية، وفاز باللقب آخر مرة في عام 2006 بفوزه 2-1 على كارديف على ملعب الألفية، كما يتعادل آرسنال مع الريدز بحصوله على 15 لقباً من البطولة.