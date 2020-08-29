موعد مباراة الأهلي والمصري الليلة.. والقناة الناقلة.. و4 تغييرات في تشكيل المارد الأحمر

كتب: ضياء السقا

يستضيف نادي المصري البورسعيدي نظيره الأهلي، في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 59 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه المصري المركز 15 برصيد 21 نقطة مع تبقي له ثلاث مباريات مؤجلة.

ويدخل الأهلي اللقاء منتشيا بفوزه القاتل على الجونة بهدف دورن رد في الدقيقة الأخيرة عن طريق مروان محسن، في الجولة الماضية.

ويفتقد الأهلى فى مباراة الليلة الثنائى أليو ديانج بعد طرده في المباراة الماضية وأحمد فتحى للحصول على الإنذار الثالث فى لقاء الجونة، كما يتواصل غياب محمود عبد المنعم "كهربا" للإيقاف، بجانب الغائبين للإصابة وهم محمود متولى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وحسين الشحات.

واستقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على إجراء 4 تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة المصري، وهى أحمد الشيخ بدلاً من جيرالدو، وياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف، ومحمد هانى بدلاً من أحمد فتحى، وحمدى فتحى بدلاً من ديانج.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوى

رامى ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد هانى وعلى معلول

حمدى فتحى، عمرو السولية، أحمد الشيخ، محمد مجدى قفشة، أجاى

آليو بادجى.

القناة الناقلة:

ويذاع اللقاء على قناة «أون تايم سبورتس 1».