شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهاجم بيراميدز بفادي فريد فى الجولة 23 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحمد كشرى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن تشكيل فريقه، الذى يستعد لخوض مباراة بيراميدز، فى لقاء الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام والذى يستضيفه ملعب اتحاد الشرطة، حيث يطمح أبناء الجنوب فى مواصلة العروض القوية والتى كان أخرها الفوز على المقاولون والتعادل مع إنبى فى آخر جولتين.

وجاء تشكيل أسوان كالتالي:

حراسة المرمى: مسعد عوض

خط الظهر: طارق أبو العز، محمد جابر، إبراهيم القاضي، محمود نعيم وأمامهم أحمد إسماعيل

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خط الوسط: مصطفى دويدار، سولمون منساه، أحمد عامر، إبراهيم جلال

الهجوم: فادى فريد

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 12 وتعادل في 6 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 22 هدفاً.

وطالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بمواصلة تحقيق النتائج الايجايبة للهروب من شبح الهبوط مشدداً على ضرورة تقديم مباراة ممتعة أمام بيراميدز مثلما ظهر الفريق في لقاء الاهلى رغم الخسارة، في المقابل يسعى الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة حصد النقاط لإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد وسط صراع نارى مع الزمالك والمقاولون العرب.